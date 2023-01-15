Россияне пьют кофе в десять раз меньше финнов
В течение года россияне потребляют в среднем 1,2 килограмма кофе. Это в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии с годовым объемом потребления кофе 12 килограмм на человека. Такие данные приводит новый владелец финской компании по производству кафе Paulig в России в интервью РИА Новости.
«В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год. В той же самой Финляндии потребление – 12 килограмм на душу населения. Даже если мы посмотрим на Западную Европу или на Восточную, то и там потребление кофе в разы выше», - отметил бизнесмен.
По ему мнению, из-за того, что в России исторически пили компот и чай, в вопросе потребления кофе есть куда расти на российском рынке.
Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра в беседе с РИА Новости заявил, что стоимость колумбийского кофе вырастет в России в 2023 году, в первую очередь из-за проблем с урожаем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 789 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 208 / сут.
- СМИ: семь автомобилей столкнулось на МКАД
- Пассажир сумел снять авиакатастрофу в Непале из салона упавшего самолета
- Кинокартина «Чебурашка» собрала максимальную кассу за историю проката в России
- В Белгородской области области ВСУ обстреляли Шебекино
- Увеличилось количество пострадавших военных при взрыве боеприпасов в ДК под Белгородом
- Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли из «Ленкома»
- Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек
- В Думе заявили о проведении весеннего призыва по старым правилам
- «Ангарский маньяк» Михаил Попков сознался в новых убийствах
- СМИ: Минобороны Британии опровергло сообщение СМИ о поставках вертолетов Apache Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru