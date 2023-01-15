Россияне пьют кофе в десять раз меньше финнов

В течение года россияне потребляют в среднем 1,2 килограмма кофе. Это в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии с годовым объемом потребления кофе 12 килограмм на человека. Такие данные приводит новый владелец финской компании по производству кафе Paulig в России в интервью РИА Новости.

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«В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год. В той же самой Финляндии потребление – 12 килограмм на душу населения. Даже если мы посмотрим на Западную Европу или на Восточную, то и там потребление кофе в разы выше», - отметил бизнесмен.

По ему мнению, из-за того, что в России исторически пили компот и чай, в вопросе потребления кофе есть куда расти на российском рынке.

Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра в беседе с РИА Новости заявил, что стоимость колумбийского кофе вырастет в России в 2023 году, в первую очередь из-за проблем с урожаем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияРоссиянеКофе
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