Россияне пьют кофе в десять раз меньше финнов

«В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год. В той же самой Финляндии потребление – 12 килограмм на душу населения. Даже если мы посмотрим на Западную Европу или на Восточную, то и там потребление кофе в разы выше», - отметил бизнесмен.

По ему мнению, из-за того, что в России исторически пили компот и чай, в вопросе потребления кофе есть куда расти на российском рынке.

Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра в беседе с РИА Новости заявил, что стоимость колумбийского кофе вырастет в России в 2023 году, в первую очередь из-за проблем с урожаем.