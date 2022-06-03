Ретейлеры сообщили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники в России

Торговые сети отмечают проблемы с ассортиментом посудомоечных машин, духовых шкафов и варочных панелей, встраиваемых холодильников, телевизоров, смартфонов, пишет RT. В этих категориях наиболее высокой была доля европейских, корейских и американских брендов.

«По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple», — рассказал коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

В свою очередь, вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин отметил сокращение ассортимента смартфонов и планшетов брендов Samsung и Apple.

При этом в сети «М.Видео-Эльдорадо» представлена техника большинства привычных для россиян брендов, ретейлер делает все возможное для сохранения максимально широкого ассортимента и привлекательных цен, пишет Ura.ru.

Эксперты связывают возникшие сложности с остановкой поставок техники и дефицитом комплектующих на производстве.

