СМИ: ритейлеры начали ввоз электроники в Россию через серый импорт
Ритейлеры в России начали ввозить в страну электронику по новой схеме — через серый импорт, сообщает «Коммерсант».
Одним из первых нововведение подтвердил «Связной», который заводит смартфоны, ноутбуки, смарт-часы компаний Samsung и Apple, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего ритейлер расширил ассортимент более чем на сто позиций.
Отмечается, что товары по параллельному импорту будут на 10-20 процентов дороже аналогов, которые заводились в Россию до начала спецоперации на Украине.
Дефицит запчастей для iPhone в России возможен в ближайшее время, но после налаживания поставок они будут завозиться в страну в нормальном потоке, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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