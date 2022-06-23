СМИ: ритейлеры начали ввоз электроники в Россию через серый импорт

Одним из первых нововведение подтвердил «Связной», который заводит смартфоны, ноутбуки, смарт-часы компаний Samsung и Apple, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего ритейлер расширил ассортимент более чем на сто позиций.

Отмечается, что товары по параллельному импорту будут на 10-20 процентов дороже аналогов, которые заводились в Россию до начала спецоперации на Украине.

Дефицит запчастей для iPhone в России возможен в ближайшее время, но после налаживания поставок они будут завозиться в страну в нормальном потоке, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

