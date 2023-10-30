«Хитрый способ!»: Ресторатор назвал условие для перехода на российский лосось
Хоть лосось и может считаться российским, но он делается из малька, который импортируется из недружественных стран, отметил основатель «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в эфире НСН.
Россия не производит лосось и морскую форель, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в интервью НСН. По его словам, для того, чтобы произвести малька этих рыб, нужно создать свою селекцию или "хитрым способом" выкупить западные технологии.
Ранее правительство ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, в число которых входит Норвегия. Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости, что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке. Сергей Миронов считает, что отечественные производители не смогут быстро наладить производство.
«Обычный ресторан не может взять норвежскую семгу с 2014 года. Основная рыба, если говорить про Норвегию – это лосось, либо морская форель. Мы ее не производим, в этом есть огромная проблема. Допустим, есть Мурманск, где лосось уже российский, но он делается из малька, который идет из недружественных стран. Своего малька на территории РФ для крупной форели мы не производим. Для того, чтобы произвести своего малька этой рыбы, ученые говорят, что нужно много лет. Это не обычная, а генноизмененная рыба, на которой работает сегодня весь мир. Если мы хотим уйти от зависимости, то нам нужно произвести свою селекцию, либо каким-то хитрым способом выкупить эти технологии», - сказал Миронов.
Он также рассказал, что рестораны интересуют чавыча, кижуч и нерка. Однако, указал Миронов, лучшую часть этой рыбы продают за рубеж, а в России она остается в небольших количествах.
«Рестораны интересуют всего три вида рыбы: чавыча – это лучший лосось в мире, кижуч и нерка. Ловится все это на Камчатке, Дальнем Востоке. Но сложности в том, что мы лучшую часть этой рыбы продаем, у нас экспортная выручка. В стране она остается в небольших количествах. В страну идет в неограниченном количестве другой лосось – горбуша – который не очень нужен ресторанам. Для магазинов она годится, для ресторанов не очень. В ресторанах «Мясо&Рыба» с 2014 года только российская рыба, по-другому бы не получилось», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью НСН рассказал, что Россия имеет небольшое собственное производство черной икры, а основные объемы на рынок поступают из Китая, передает «Радиоточка НСН».
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