Экономист отверг апокалиптический сценарий «доллара по сто»

Вероятность того, что к концу года курс доллара приблизится к 100 рублям, не велика, хоть и отлична от нуля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

Ранее ряд экспертов предрекли падение курса рубля из-за инфляции, к которой привели предвыборные выплаты, и неестественно больших цен на энергоносители. Исполнительный директор консалтинговой компании «Высшие Стандарты Качества» Максим Тищенко допустил, что к Новому году «мы будем близки к доллару по сто», передает радиостанция «Говорит Москва».

«Что касается ослабления рубля и каких-то апокалиптических сценариев, конечно, они не имеют существенной вероятности, но она и не нулевая. При некоторых обстоятельствах, действительно, рубль может существенно ослабнуть, но аргумент об инфляции, на мой взгляд, не состоятелен. Если посмотреть на инфляцию в долларах, сейчас она составляет примерно 5,4%, инфляция в рублях немногим более 7%, разница невелика», - сказал Нигматуллин.

При этом он назвал справедливый курс рубля на сегодняшний день.

«По нашим расчетам, справедливый курс рубля составляет около 67,5 руб. за доллар. Причиной достижения этого курса в краткосрочной перспективе 3-6 месяцев может выступить активный приток нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). Такое уже было трижды, начиная с 2014 года. Сейчас Банк России поднял ставку ОФЗ, они дают высокую доходность и, соответственно, нерезиденты могут интересоваться их покупкой. Их приток подразумевает, что они будут конвертировать свою валюту в рубли и покупать на эти деньги облигации. Это может выступить триггером», - пояснил экономист.

При этом Нигматуллин призвал россиян воздержаться от скупки долларов.

«Естественно, ответ "нет". Если вы спекулируете валютой, то потеряете деньги или понесете убытки с очень высокой вероятностью. Спекуляция до добра не доводит», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».



Ранее независимый аналитик Богдан Зварич в интервью НСН посоветовал россиянам, имеющим свободные средства в рублях, не покупать доллар в краткосрочной перспективе. По его словам, положительная динамика основных экспортируемых Россией товаров толкает национальную валюту вверх, а американскую - вниз.