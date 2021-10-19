Экономист отверг апокалиптический сценарий «доллара по сто»
Справедливый курс составляет сегодня 67,5 рублей за доллар, а разница между инфляцией рубля и доллара невелика, сказал НСН Тимур Нигматуллин.
Вероятность того, что к концу года курс доллара приблизится к 100 рублям, не велика, хоть и отлична от нуля, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
Ранее ряд экспертов предрекли падение курса рубля из-за инфляции, к которой привели предвыборные выплаты, и неестественно больших цен на энергоносители. Исполнительный директор консалтинговой компании «Высшие Стандарты Качества» Максим Тищенко допустил, что к Новому году «мы будем близки к доллару по сто», передает радиостанция «Говорит Москва».
«Что касается ослабления рубля и каких-то апокалиптических сценариев, конечно, они не имеют существенной вероятности, но она и не нулевая. При некоторых обстоятельствах, действительно, рубль может существенно ослабнуть, но аргумент об инфляции, на мой взгляд, не состоятелен. Если посмотреть на инфляцию в долларах, сейчас она составляет примерно 5,4%, инфляция в рублях немногим более 7%, разница невелика», - сказал Нигматуллин.
При этом он назвал справедливый курс рубля на сегодняшний день.
«По нашим расчетам, справедливый курс рубля составляет около 67,5 руб. за доллар. Причиной достижения этого курса в краткосрочной перспективе 3-6 месяцев может выступить активный приток нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). Такое уже было трижды, начиная с 2014 года. Сейчас Банк России поднял ставку ОФЗ, они дают высокую доходность и, соответственно, нерезиденты могут интересоваться их покупкой. Их приток подразумевает, что они будут конвертировать свою валюту в рубли и покупать на эти деньги облигации. Это может выступить триггером», - пояснил экономист.
При этом Нигматуллин призвал россиян воздержаться от скупки долларов.
«Естественно, ответ "нет". Если вы спекулируете валютой, то потеряете деньги или понесете убытки с очень высокой вероятностью. Спекуляция до добра не доводит», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее независимый аналитик Богдан Зварич в интервью НСН посоветовал россиянам, имеющим свободные средства в рублях, не покупать доллар в краткосрочной перспективе. По его словам, положительная динамика основных экспортируемых Россией товаров толкает национальную валюту вверх, а американскую - вниз.
Со своей стороны, профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился, что доллар в России когда-нибудь вновь будет стоить 30 рублей, однако объяснил, как это сделать.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 20 октября, составляет 70,967 руб., курс евро – 82, 684 руб.
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