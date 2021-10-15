Тяни-толкай. Россиянам рассказали, когда следует продавать и покупать доллар
Эксперт раскрыл Telegram-каналу «Радиоточка НСН» особенности текущего валютного рынка на фоне укрепления рубля.
Россиянам, имеющим свободные средства в рублях, не стоить покупать доллар в краткосрочной перспективе, поскольку положительная динамика основных экспортируемых Россией товаров толкает национальную валюту вверх, а американскую - вниз. Такую оценку Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал независимый аналитик Богдан Зварич.
«Это ведущий фактор. Сейчас достаточно высокий уровень цен на нефть и металлы. Ожидание поступления валютной выручки оказывает давление на курс доллара и евро. Более того, у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, поскольку текущий курс национальной валюты не соответствуют уровню нефтяных цен», - пояснил эксперт.
Курс доллара в пятницу, 15 октября, опускался ниже 71 рубля на Московской бирже – впервые с июля 2020 года. К вечеру американская валюта немного отыграла падение.
По оценке Богдана Зварича, желающим выиграть на курсе валют стоит внимательно следить за ситуацией и принимать решение, когда она начнёт меняться:
«Существуют определённые риски, которые могут реализоваться в ближайшее время. В частности, на курсе рубля может негативно сказаться ухудшение ситуации на мировых рынках. Это произойдёт, если Федеральная резервная система США начнёт сворачивать программу количественного смягчения. В связи с этим доллар на горизонте одного – двух месяцев может перейти к росту. В тот момент и надо будет каждому конкретному человеку смотреть, есть ли необходимость в долларах и есть ли смысл их покупать. Продавать доллары сейчас не стоит по той же причине, поскольку риск разворота американской валюты в положительную динамику сохраняется. Соответственно, может создаться такая ситуация, когда человек, продав сейчас, в дальнейшем может увидеть курс выше нынешнего значения».
Рубль сейчас растет к доллару и евро на фоне позитивных настроений на мировых площадках и подъема нефтяных котировок до максимума за три года. В пятницу цена декабрьского фьючерса на марку Brent преодолела отметку $85 за баррель. Это произошло впервые с 10 октября 2018 года.
Кроме того, приближается октябрьский налоговый период и крупные дивидендные выплаты, что заставляет компании-плательщики продавать валюту для формирования рублевой ликвидности на эти цели.
Официальный курс Центробанка на выходные и понедельник: доллар - 71,78 рубля, евро – 83,33 рубля. Биржевой курс американской и европейской валют на вечер пятницы – 71,04 и 82,39 рубля соответственно.
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