Тяни-толкай. Россиянам рассказали, когда следует продавать и покупать доллар

Рубль сейчас растет к доллару и евро на фоне позитивных настроений на мировых площадках и подъема нефтяных котировок до максимума за три года. В пятницу цена декабрьского фьючерса на марку Brent преодолела отметку $85 за баррель. Это произошло впервые с 10 октября 2018 года.

Кроме того, приближается октябрьский налоговый период и крупные дивидендные выплаты, что заставляет компании-плательщики продавать валюту для формирования рублевой ликвидности на эти цели.

Официальный курс Центробанка на выходные и понедельник: доллар - 71,78 рубля, евро – 83,33 рубля. Биржевой курс американской и европейской валют на вечер пятницы – 71,04 и 82,39 рубля соответственно.

