Экономист объяснил, когда доллар в России вновь будет стоить 30 рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что доллар в России когда-нибудь вновь будет стоить 30 рублей, однако объяснил, как это сделать.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5,0% до 5,8%. Кроме того, ведомство пересмотрело прогноз среднегодового курса национальной валюты на 2021 год до 73,6 руб. за доллар с 72,8 руб. в июльской версии прогноза.