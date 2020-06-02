Способное достроить «Северный поток-2» судно принадлежит фонду Самары
Трубоукладчик «Академик Черский» - единственное российское судно, способное достроить газопровод «Северный поток-2», принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Об этом сообщает РБК.
По данным издания, этому свидетельствует выписка из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Ранее о владельце «Академика Черского» не сообщалось.
Как отмечает газета, это снижает риск санкций. Напомним, ранее в конце прошлого года были введены санкции США, которые предполагают внесение в черный список SDN любую компанию, предоставляющую суда для строительства газопровода.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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