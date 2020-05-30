Аналитик объяснил причины спора Меркель с Трампом из-за «Северного потока-2»

«Сейчас в США обсуждаются новые санкции против «Северного потока-2». Они могут напрямую затронуть немецкие компании. Вообще очень сложно разграничить, против кого их вводить, потому что газопровод выходит на берег Германии, которая принимает газ из трубы – и получается, что санкции надо вводить уже против оператора и регулятора сухопутной части проекта, то есть Германии. Обсуждаются и санкции против покупателей. Это возможно после принятия третьего энергопакета. А это и немецкие компании, и австрийские, другие европейские. Против этого выступает Меркель (Ангела – канцлер Германии – прим. НСН)», - отметил эксперт.

Игорь Юшков напомнил об экономических интересах США – захватить энергетический рынок Европы. По его мнению, методы, которыми действуют Соединенные Штаты, не вызывают оптимизма у лидеров европейских стран, желающих сохранить энергетическую независимость.

«В Европе понимают, для чего все это делается (введение американских санкций против «Северного потока-2» - прим. НСН): запереть Россию на украинском транзите, сокращать его и создавать в Европе дефицит газа. Соответственно, цены будут расти и поставщики американского СПГ смогут рентабельно поставлять газ в Европу. А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нем содержится «молекула свободы». А немцы отстаивают свою свободу выбора и возможность покупать дешевый российский газ, а не дорогой американский», - сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Ранее политолог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что в Европе выступления украинских чиновников против российского газопровода остаются незамеченными.

«Всем понятно, что украинское мнение мало кого интересует. Сейчас ситуация на рынке ресурсов непростая, спрос упал, поэтому нет никакой необходимости доводить проект до завершения в авральном порядке, он будет построен без спешки. То, что Украина считает, что к ней не по-партнерски как-то относятся, то это вообще бессмысленная и надоевшая болтовня.», - предположил он.



