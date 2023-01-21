Спикер палаты представителей США обсудит с Байденом увеличение потолка госдолга

Ранее Байден заявил, что намерен обсудить эту тему с Маккарти.

«Я принимаю ваше приглашение встретиться и обсудить ответственное увеличение потолка госдолга с целью решить вопрос безответственных бюджетных расходов со стороны государства», — отметил спикер палаты представителей, добавив, что «с нетерпением» ждет встречи.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен направила членам конгресса уведомление о начале задействования мер для избежания дефолта из-за достижения потолка госдолга, законодательно установленного на уровне $31,4 трлн. Из-за лимита Минфин не сможет выпускать новые облигации для финансирования деятельности правительства. Конгресс может принять решение о поднятии потолка госдолга, однако контролирующие палату представителей республиканцы скептически относятся к увеличению лимита и поддерживают сокращение государственных расходов.

