Траты на приготовление «Оливье» за год выросли на 8,5%
Траты на приготовление салата «Оливье» в России в среднем за год выросли на 8,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Стоимость салата при расчете на четвертых человек в ноябре-начале декабря составила 357 рублей. Таким образом, прошлогодний показатель подрос на 8,5%.
Расчеты производились на основе классической «советской» версии салата «Оливье» с вареной колбасой. Салат «Оливье» в магазинах в среднем стоит 132 рубля, что на 6% выше, чем в 2019 году.
Ранее в России был подсчитан индекс «селедки под шубой».
Выяснить, во сколько обойдётся приготовление одного из самых популярных блюд новогоднего стола решило «Радио 1». Выяснилось, что набор продуктов, в который вошли картофель, морковь, свёкла, а также сельдь, яйца, репчатый лук и майонез, обошёлся в 565 рублей.
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