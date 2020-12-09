В России рассчитали индекс «селедки под шубой»

Вслед за «индексом Оливье» в России решили рассчитать индекс «селедки под шубой». Выяснить, во сколько обойдётся приготовление одного из самых популярных блюд новогоднего стола решило «Радио 1». Выяснилось, что набор продуктов, в который вошли картофель, морковь, свёкла, а также сельдь, яйца, репчатый лук и майонез, обошёлся в 565 рублей. О том, как изменились за год цены на основные ингредиенты салата рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Он подчеркнул, что по его подсчётам приготовление этого салата может обойтись и в 250 рублей.

«Всё зависит от стоимости селёдки. Если покупать рыбу, засоленную в бочке, она выйдет дешевле, чем разделанная и расфасованная по упаковкам. Тем более, что целая рыба, как правило, вкуснее», – отметил Шапкин.

Кроме того, председатель Национального союза защиты прав потребителей отметил, что по сравнению с прошлым годом цены на рыбу упали. Среди основных сортов – минтай, сазан, треска и судак. Этому поспособствовал небывалый улов на Дальнем Востоке, который наблюдался в 2019 году.