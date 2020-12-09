В России рассчитали индекс «селедки под шубой»
Вслед за «индексом Оливье» в России решили рассчитать индекс «селедки под шубой». Выяснить, во сколько обойдётся приготовление одного из самых популярных блюд новогоднего стола решило «Радио 1». Выяснилось, что набор продуктов, в который вошли картофель, морковь, свёкла, а также сельдь, яйца, репчатый лук и майонез, обошёлся в 565 рублей. О том, как изменились за год цены на основные ингредиенты салата рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Он подчеркнул, что по его подсчётам приготовление этого салата может обойтись и в 250 рублей.
«Всё зависит от стоимости селёдки. Если покупать рыбу, засоленную в бочке, она выйдет дешевле, чем разделанная и расфасованная по упаковкам. Тем более, что целая рыба, как правило, вкуснее», – отметил Шапкин.
Кроме того, председатель Национального союза защиты прав потребителей отметил, что по сравнению с прошлым годом цены на рыбу упали. Среди основных сортов – минтай, сазан, треска и судак. Этому поспособствовал небывалый улов на Дальнем Востоке, который наблюдался в 2019 году.
А ранее шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что меню на Новый год должно быть сытным и «нажористым», а потому идеальное и незаменимое блюдо на праздничном столе — это салат оливье. Кроме того, телеведущий признался, что в течение года старается питаться правильно, но в главный зимний праздник позволяет себе поесть от души.
«Я сам сижу на чистке для того, чтобы поесть всё вкусное, то, что я не могу съесть в течение всего года с точки зрения своего правильного питания», - сказал Ивлев.
Ещё одно популярное новогоднее блюдо — сельдь под шубой, или, по выражению Ивлева, «сельдь в дублёнке».
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