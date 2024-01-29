СПБ Биржа прекратит операции с российскими бумагами

СПБ Биржа со вторника, 30 января, прекратит операции с российскими ценными бумагами. Об этом сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на «Цифра брокер».

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Соответствующее уведомление получили клиенты брокера. Сообщение разослано через личные кабинеты пользователей.

Оставшиеся на площадке СПБ Биржи российские активы переведут в контур Мосбиржи. Операции по бумагам можно будет совершать после перевода.

СПБ Биржа в ноябре 2023 года попала под блокирующие санкции США. В Арбитражном суде Москвы 27 ноября появилось заявление о признании площадки банкротом. Компания инициировала расследование дела о подлоге, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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