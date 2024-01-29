СПБ Биржа прекратит операции с российскими бумагами
СПБ Биржа со вторника, 30 января, прекратит операции с российскими ценными бумагами. Об этом сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на «Цифра брокер».
Соответствующее уведомление получили клиенты брокера. Сообщение разослано через личные кабинеты пользователей.
Оставшиеся на площадке СПБ Биржи российские активы переведут в контур Мосбиржи. Операции по бумагам можно будет совершать после перевода.
СПБ Биржа в ноябре 2023 года попала под блокирующие санкции США. В Арбитражном суде Москвы 27 ноября появилось заявление о признании площадки банкротом. Компания инициировала расследование дела о подлоге, напоминает «Радиоточка НСН».
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