СПБ Биржа прекратит операции с российскими бумагами

Соответствующее уведомление получили клиенты брокера. Сообщение разослано через личные кабинеты пользователей.

Оставшиеся на площадке СПБ Биржи российские активы переведут в контур Мосбиржи. Операции по бумагам можно будет совершать после перевода.

СПБ Биржа в ноябре 2023 года попала под блокирующие санкции США. В Арбитражном суде Москвы 27 ноября появилось заявление о признании площадки банкротом. Компания инициировала расследование дела о подлоге, напоминает «Радиоточка НСН».

