СПБ Биржа признала блокировку активов на 3 миллиарда долларов
К ноябрю 2023 года вложения россиян в бумаги на СПБ Бирже составили чуть более трех миллиардов долларов, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
Она также отметила, что с февраля 2022 года объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги сократился с семи до трех миллиардов долларов. При этом около 80 процентов держателей подобного актива – квалифицированные инвесторы.
Как добавила Набиуллина, Центробанк уже предупреждал о рисках владения иностранными бумагами. С 1 января 2023 года в силу вступил полный запрет их покупки для «неквалов».
Ранее глава Центробанка назвала заморозку активов частных инвесторов России главной проблемой от санкций, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Больше половины россиян путают Санта-Клауса и Деда Мороза
- Российским адвокатам разрешили представлять интересы призывников на комиссии
- Более тысячи бесплатных сеансов представил II Фестиваль правильного кино
- «Гармонизировать репертуарную политику»: Минкульт создаст координационный совет
- Суд арестовал участника ещё одной «голой вечеринки» в Москве
- «Утрясли сразу»: Адвокат Киркорова об инциденте артиста с охранником
- Путин разрешил поднять флаги на трех новых военных кораблях
- СМИ: Российские операторы расширят сотрудничество с Google по трафику
- СПБ Биржа признала блокировку активов на 3 миллиарда долларов
- Автомобили с пробегом в России подорожали на 22%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru