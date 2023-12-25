СПБ Биржа признала блокировку активов на 3 миллиарда долларов

К ноябрю 2023 года вложения россиян в бумаги на СПБ Бирже составили чуть более трех миллиардов долларов, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов

Она также отметила, что с февраля 2022 года объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги сократился с семи до трех миллиардов долларов. При этом около 80 процентов держателей подобного актива – квалифицированные инвесторы.

Как добавила Набиуллина, Центробанк уже предупреждал о рисках владения иностранными бумагами. С 1 января 2023 года в силу вступил полный запрет их покупки для «неквалов».

Ранее глава Центробанка назвала заморозку активов частных инвесторов России главной проблемой от санкций, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаЦентробанк

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