S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом
15 января 202200:36
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-, прогноз стабильный.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru