S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-, прогноз стабильный.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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