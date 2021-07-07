Совокупный доход 100 богатейших чиновников и депутатов вырос на 10 млрд рублей в пандемию
Доходы топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году увеличились несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею экономический кризис. По данным издания Forbes, их совокупный доход вырос с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд — в 2020-м.
Это следует из опубликованных госслужащими деклараций. При составлении рейтинга учитывался их семейный кошелек - сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.
На первом месте в списке оказался депутат законодательного собрания Челябинской области, президент «Южуралзолота» Константин Струков с доходом семьи в более 8,6 млрд рублей (5,1 млрд в 2019-м). В целом его состояние издание оценивает на данный момент в 2,8 млн долларов (55-е место среди топ-200 богатейших российских бизнесменов).
Издание отмечает, что в прошлом году цены на золото на фоне коронакризиса пробили свой исторический максимум, что вывело Струкова на первое место рейтинга (годом ранее он занимал третье место).
На второй строчке рейтинга остался депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок, который получил доход в более 7,7 млрд рублей. В 2019 году его семья задекларировала доход в 5,5 млрд рублей.
На третьей строчке оказался лидер прошлогоднего рейтинга, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, которого считают партнером беглого бизнесмена Олега Кана, именуемого «крабовым королем». Доход Пашова увеличился с 6,2 млрд рублей до 6,3 млрд. В марте нынешнего года парламентария арестовали по подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Пока срок заключения под стражу продлен до 14 августа.
Между тем, как отмечает издание, реальные доходы населения России в прошлом году из-за пандемии упали на 3%. Таковы данные Росстата.
Эксперты НСН ранее рассказали, как на фоне падающих доходов населения число миллиардеров в стране только растет. В частности, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил, что рост числа богатых россиян вовсе не говорит о росте отечественной экономики.
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