Совокупный доход 100 богатейших чиновников и депутатов вырос на 10 млрд рублей в пандемию

Доходы топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году увеличились несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею экономический кризис. По данным издания Forbes, их совокупный доход вырос с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд — в 2020-м.

Это следует из опубликованных госслужащими деклараций. При составлении рейтинга учитывался их семейный кошелек - сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.

На первом месте в списке оказался депутат законодательного собрания Челябинской области, президент «Южуралзолота» Константин Струков с доходом семьи в более 8,6 млрд рублей (5,1 млрд в 2019-м). В целом его состояние издание оценивает на данный момент в 2,8 млн долларов (55-е место среди топ-200 богатейших российских бизнесменов).