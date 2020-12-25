Керимов стал в 2020 году самым разбогатевшим миллиардером

Рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2020 году возглавил сенатор Сулейман Керимов. Список составлен журналом Forbes.

По оценке издания, он увеличил свое состояние на 11,555 млрд долларов, в основном благодаря росту цен на золото. Теперь его состояние оценивается в 20,913 млрд долларов.

Вторую строчку рейтинга занял совладелец НЛМК Владимир Лисин, который за год стал богаче на 5,413 млрд долларов ($26,19 млрд).

Разработчики вакцин от коронавируса вошли в список миллиардеров Forbes

В тройку лидеров также вошел совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он разбогател на 3,636 млрд долларов, увеличив свое состояние до16,182 млрд долларов.

В десятку самых успешных российских бизнесменов также вошли Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Андрей Скоч, Виктор Рашников, Роман Абрамович, Леонид Богуславский, Виктор Харитонин.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в этом году впервые оказался на втором месте в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

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ТЕГИ:МиллиардерыСулейман Керимов
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