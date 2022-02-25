Совкомбанк предложил клиентам перевести деньги в другой банк

Клиенты попавшего под санкции Совкомбанка не смогут обменивать валюту, карты банка будут работать только в России. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиентов предупреждают, что обмен валюты будет недоступен ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях банка.