Совкомбанк предложил клиентам перевести деньги в другой банк

Клиенты попавшего под санкции Совкомбанка не смогут обменивать валюту, карты банка будут работать только в России. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиентов предупреждают, что обмен валюты будет недоступен ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях банка.

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В Совкомбанке предложили перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения.

Минфин США 24 февраля поздно вечером объявил о введении новых антироссийских санкций на фоне военной операции России на Украине. В «черный список» попали в том числе «Сбер», банк «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Газпромбанк.

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