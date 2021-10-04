Глава МВД признал, что коррупция в ГИБДД остаётся на высоком уровне
Уровень преступлений коррупционной направленности в среде Государственной автоинспекции остается высоким, несмотря на меры противодействия. Такую оценку озвучил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД.
При этом, по оценке министра, большинство сотрудников ГИБДД — истинные профессионалы, действующие грамотно и оперативно. Однако остаётся и много проблем, с сожалением констатировал глава МВД.
Колокольцев вновь повторил уже озвученную неоднократно позицию - недобросовестные сотрудники будут выявляться и привлекаться к ответственности без оглядки на возможные имиджевые потери для ведомства.
Участники коллегии также обсудили еще одно значимое направление деятельности - организацию совместной деятельности подразделений Госавтоинспекции, следствия и дознания. От качества такой работы напрямую зависит соблюдение сроков расследования уголовных дел и привлечение к ответственности виновных, подчеркнули на Житной.
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