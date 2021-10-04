Глава МВД признал, что коррупция в ГИБДД остаётся на высоком уровне

Колокольцев вновь повторил уже озвученную неоднократно позицию - недобросовестные сотрудники будут выявляться и привлекаться к ответственности без оглядки на возможные имиджевые потери для ведомства.

Участники коллегии также обсудили еще одно значимое направление деятельности - организацию совместной деятельности подразделений Госавтоинспекции, следствия и дознания. От качества такой работы напрямую зависит соблюдение сроков расследования уголовных дел и привлечение к ответственности виновных, подчеркнули на Житной.

