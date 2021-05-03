Миронов предложил забирать деньги у родственников коррупционеров

Педседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что деньги коррупционеров следует искать также у их дальних родственников.

По его словам, на рассмотрение в Госдуму его партия уже внесла законопроект, предусматривающий проведение антикоррупционных проверок у родственников чиновников, в том числе родителей, детей и внуков, братьев и сестер.



Политик отметил, что, по оценкам экспертов, гос бюджет теряет из-за коррупции от 2 до 5 триллионов рублей, сообщает Ura.ru.



«Это в том числе и те активы, которые оформляются на родню казнокрадов», - подчеркнул Миронов.



Ранее Миронов заявил, что коррупцию в России следует приравнять к госизмене, передает телеканал «360».

