Совфед поддержал закон о создании реестра пивоваров
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий усиление контроля за производством и оборотом в России пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи, сообщает РИА Новости.
В частности, новые нормы предполагают создание специального реестра производителей, который в системе ЕГАИС будет вести Росалкогольрегулирование. Компаниям, которые отсутствуют в этом списке, производство данных напитков будет запрещено.
Автоматически в реестр включат компании, у которых на 31 августа 2023 года будет действующее решение на использование основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, с автоматическими приборами учёта или без них.
Также одобренный сенаторами закон предусматривает обязательную маркировку пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи; отмену с 15 января 2024 года декларирование объёмов розничной продажи; проведение с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года проверки соответствия включенных в реестр производителей обязательным требованиям.
Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru