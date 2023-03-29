Совфед поддержал закон о создании реестра пивоваров

В частности, новые нормы предполагают создание специального реестра производителей, который в системе ЕГАИС будет вести Росалкогольрегулирование. Компаниям, которые отсутствуют в этом списке, производство данных напитков будет запрещено.

Автоматически в реестр включат компании, у которых на 31 августа 2023 года будет действующее решение на использование основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, с автоматическими приборами учёта или без них.



Также одобренный сенаторами закон предусматривает обязательную маркировку пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи; отмену с 15 января 2024 года декларирование объёмов розничной продажи; проведение с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года проверки соответствия включенных в реестр производителей обязательным требованиям.

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о планах продать бизнес в России до конца весны, сообщают «Невские новости».

