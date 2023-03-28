Минфин РФ опроверг повышение цен на пиво
Пиво не станет дороже после того, как в России заработает реестр производителей напитка, заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Коробутов.
«Нет, не подорожает. Все производители пива, которые на момент вступления в силу закона осуществляли свою деятельность, автоматически будут включены в реестр», - цитирует Коробутова РИА Новости.
Госпошлина за включение предполагается минимальная, 10 тысяч рублей, а нахождение в реестре будет бессрочным.
1 сентября в России должен вступить в силу закон о реестре производителей пивных напитков.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщал, что пиво - первый по популярности напиток в России - ежегодно продается 8 миллиардов литров. Глава Чувашии Олег Николаев заявил в интервью НСН, что самый "хмельной" регион России делает все, чтобы удовлетворить возросший в стране спрос на хмель и призвал недовольных пивоваров вкладываться в общее "пенное" дело.
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