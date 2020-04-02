Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с ситуацией по коронавирусу.
Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Накануне нижняя палата российского парламента приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН заявил, что вместо отсрочек платежей предпринимателям нужны налоговые каникулы.
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