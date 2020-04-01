Покупайте доллары и не дергайтесь

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Теперь они имеют право на отсрочку на погашение основного долга и уплату процентов. Согласно закону, кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев. Для этого доходы заемщиков должны снизиться на 30% и более.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН выразил мнение, что на кредитные каникулы надо уходить, даже если необходимости в них нет.

«Те, у кого есть сбережения, в кредитах не замечены. А у кого есть кредиты, нет сбережений. Им стоит сейчас предоставить в банк необходимые документы и уйти на кредитные каникулы, даже если у них есть деньги, чтобы обслуживать кредит. Это бесплатная отсрочка», - заметил он.

Сбережения – это другая история. По мнению собеседника НСН, их владельцам сейчас не нужно суетиться.