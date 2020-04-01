Покупайте доллары и не дергайтесь
Экономист в эфире НСН рассказал, как спасать сбережения в условиях кризиса.
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Теперь они имеют право на отсрочку на погашение основного долга и уплату процентов. Согласно закону, кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев. Для этого доходы заемщиков должны снизиться на 30% и более.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН выразил мнение, что на кредитные каникулы надо уходить, даже если необходимости в них нет.
«Те, у кого есть сбережения, в кредитах не замечены. А у кого есть кредиты, нет сбережений. Им стоит сейчас предоставить в банк необходимые документы и уйти на кредитные каникулы, даже если у них есть деньги, чтобы обслуживать кредит. Это бесплатная отсрочка», - заметил он.
Сбережения – это другая история. По мнению собеседника НСН, их владельцам сейчас не нужно суетиться.
«На них уже сказалось падение рубля, они обесценились. Рубль будет слабеть и дальше. Если сбережения не измеряются десятками миллионов рублей, если человек не является профессиональным, квалифицированным инвестором, то не нужно заниматься вещами, в которых он не разбирается. Если деньги лежат на депозите или во что-то вложены, то и пусть лежат. Если сейчас начать дергаться, пытаться во что-то вложить, то вероятнее всего деньги будут потеряны. Потому что неквалифицированные инвесторы покупают «на верхах» и продают «на низах», в самые невыгодные для себя моменты. Учиться инвестировать нужно постепенно, начинать с самых простых финансовых инструментов – с рублевых депозитов. От них переходить к самым безопасным облигациям, ОФЗ, потом к корпоративным облигациям, потом – к акциям. Тем, кому невтерпеж и чешутся руки, проще всего купить доллары. На этом много не заработать, но зато можно успокоить нервы, не умереть от инфаркта, глядя на скачки курса», - заключил Ракша.
Ранее Денис Ракша в эфире НСН заявил, что властям уже пора начинать подсчитывать убытки от кризисных мер.
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