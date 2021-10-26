Совет торговых центров: гранты от властей вернули лишь 20% дохода
Меры поддержки от властей были незначительными на фоне колоссальных убытков, отметили в совете торговых центров.
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в пресс-центре НСН рассказал, что в прошлом году отрасли торговой недвижимости удалось добиться от государства компенсации лишь части потерь из-за локдауна.
«У нас была комплексная программа для помощи отрасли торговой недвижимости. Союз торговых центров получил от московского правительства грант торговым центрам, это где-то 20-25% недополученного дохода за весну. Кроме того, практически всем торговым центрам были реструктурированы их долговые кредитные обязательства, в основном они получены от «Сбербанка». Никаких процентов нам снижено не было, основной кредит тоже остался неизменным, но всё это было сделано таким образом, что по той структуре доходов выглядело рабочим вариантом. И был скорректирован законопроект, согласно которому арендаторы в случае резкого ухудшения своей деятельности могли в одностороннем порядке разорвать контракты, как говорится, «без аннексии и контрибуций». Туда попадали почему-то очень крупные сетевые операторы. Это давало примерно 170 миллиардов рублей убытков. Сейчас такая возможность предоставлена только малому и среднему бизнесу из списка пострадавших отраслей. Кроме того, в ряде регионов были снижены коэффициенты земельного и имущественного налогов. Не так много, но кое-чего мы добились», - рассказал Войцеховский.
Ранее председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что потери московских кинотеатров от сорванных премьер и кассовых сборов в период «длинных» ноябрьских выходных составят примерно миллиард рублей.
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