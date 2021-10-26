Совет торговых центров: гранты от властей вернули лишь 20% дохода

COVID-заболеваемость в Москве снизилась на 20% после роста накануне Более 40 волонтеров «Лизы Алерт» ищут в Москве Светличную Москвичи старше 60 лет могут получить технические средств реабилитации на дому Прокат велосипедов в Москве будет работать весь ноябрь