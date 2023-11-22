Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

Совет Федерации одобрил закон о повышении в 2024 году минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС.

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Согласно документу, ранее принятому Госдумой, со следующего года МРОТ увеличится на 18,5% - до 19 242 рублей в месяц. В настоящее время его размер составляет 16 242 рубля.

Также в законе говорится, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты составит не менее 48%.

Ранее председатель Госдумы парламента Вячеслав Володин заявил, что в результате повышения МРОТ заработная плата вырастет у 4,8 млн человек, сообщает RT.

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