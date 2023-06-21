Совет Федерации одобрил создание в новых регионах РФ свободной экономической зоны
Совет Федерации одобрил пакет законов, предполагающих создание в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщает РИА Новости.
Согласно одобренным нормам, участником СЭЗ могут стать индивидуальные предприниматели или российские компании, которые зарегистрированы на территории новых регионов или имеющие в них филиал.
Что касается размера инвестиций для работы в СЭЗ, то он должен быть не менее 30 млн рублей, для малого бизнеса - до трёх млн рублей, для IT-компаний — до одного млн рублей. Отмечается, что поддержку и сопровождение инвестпроектов будет осуществлять Фонд развития территорий.
Ранее глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, это «достаточно длительный срок для восстановления экономики новых регионов с привлечением инвестиций».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru