Совет Федерации одобрил создание в новых регионах РФ свободной экономической зоны

Согласно одобренным нормам, участником СЭЗ могут стать индивидуальные предприниматели или российские компании, которые зарегистрированы на территории новых регионов или имеющие в них филиал.

Что касается размера инвестиций для работы в СЭЗ, то он должен быть не менее 30 млн рублей, для малого бизнеса - до трёх млн рублей, для IT-компаний — до одного млн рублей. Отмечается, что поддержку и сопровождение инвестпроектов будет осуществлять Фонд развития территорий.

Ранее глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, это «достаточно длительный срок для восстановления экономики новых регионов с привлечением инвестиций».

