Киркоров выплатил компании «Культурная служба» 4,5 млн рублей

Компания, занимавшаяся организацией концертов Киркорова, обратилась в суд в октябре 2025 года. В своём иске она потребовала взыскать с артиста около 7,7 млн рублей.

Представитель Киркорова отметил, что в настоящее время стороны «достигли понимания по всем пунктам».

«Если мы подписываем... истец отказывается от части исковых требований, связанных со взысканием процентов... Сумму основного долга мы перечислили», - заключил он.

Заседание по делу было назначено на 18 марта.

Ранее с Киркорова взыскали долг за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».