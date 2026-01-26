Киркоров выплатил компании «Культурная служба» 4,5 млн рублей

Народный артист РФ Филипп Киркоров погасил 4,5 млн рублей основного долга перед компанией «Культурная служба». Как сообщает РИА Новости, об этом в арбитражном суде Москвы заявил представитель певца.

Концертный директор Киркорова едва не сорвал открытие ГУМ-Катка, устроив драку

Компания, занимавшаяся организацией концертов Киркорова, обратилась в суд в октябре 2025 года. В своём иске она потребовала взыскать с артиста около 7,7 млн рублей.

Представитель Киркорова отметил, что в настоящее время стороны «достигли понимания по всем пунктам».

«Если мы подписываем... истец отказывается от части исковых требований, связанных со взысканием процентов... Сумму основного долга мы перечислили», - заключил он.

Заседание по делу было назначено на 18 марта.

Ранее с Киркорова взыскали долг за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Народный АртистИскСудФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры