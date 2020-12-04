Совет директоров «Роснано» избрал Куликова на пост председателя правления

Совет директоров АО "Роснано" избрал экс-зампреда коллегии ВПК Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано" вместо Анатолия Чубайса, передает РИА Новости.

Куликов будет находиться на посту председателя госкомпании в течении пяти лет. Чубайс руководил «Роснано» с 2008 года.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН рассказал, что могло стать причиной отставки Чубайса с этого поста.

По данным СМИ, покинувший корпорацию Чубайс может заняться работой над проектами в Арктике.

Власти РФ начали реорганизацию российских институтов развития. В рамках реформы государственной власти предложено ликвидировать восемь институтов развития. Это, в частности, Российский фонд развития информационных технологий, Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Не тронут в рамках реформы лишь те институты развития, которые вошли в список стратегически важных. К таковым отнесены 12 структур: госкорпорации «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», корпорации развития Дальнего Востока и Северного Кавказа. Часть функций институтов развития, подлежащих ликвидации, перейдут к госкорпорации ВЭБ.РФ. Еще восемь перейдут под управление ВЭБа: корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, «Сколково» и «Роснано».

