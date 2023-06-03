Совбез готовит меры против попыток спровоцировать экономический кризис в России
Совет безопасности РФ разрабатывает меры для пресечения попыток Запада спровоцировать экономический кризис и обострение социальной обстановки в России. Об этом говорится в статье секретаря Совбеза Николая Патрушева, опубликованной на сайте ведомства.
В публикации отмечается, что одно из направлений работы СБ — укрепление экономического суверенитета страны, в рамках которого решаются задачи повышения качества жизни населения, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития.
«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки», — говорится в статье.
Патрушев указывает, что эффективное противостояние санкциям в отношении РФ позволит справиться с экономической агрессией, развязанной против страны, и провести глубокую структурную перестройку экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru