Совбез готовит меры против попыток спровоцировать экономический кризис в России

В публикации отмечается, что одно из направлений работы СБ — укрепление экономического суверенитета страны, в рамках которого решаются задачи повышения качества жизни населения, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки», — говорится в статье.

Патрушев указывает, что эффективное противостояние санкциям в отношении РФ позволит справиться с экономической агрессией, развязанной против страны, и провести глубокую структурную перестройку экономики.

