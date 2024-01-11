Агроэкспорт: Россия за 11 месяцев увеличила экспорт сухого молока в 5 раз

Россия за 11 месяцев прошлого года нарастила экспорт сухого молока в 5,4 раза по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщается в материалах ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

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Отмечается, что экспорт достиг 17 тысяч тонн. При этом указывается, что в стоимостном выражении объем экспорта увеличился в 2,9 раза.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем зернобобовых культур. Отмечается, что большая часть поставок пришлась на горох. Всего было поставлено 3,2 миллиона тонн зернобобовых, что в 2,5 раза больше значений 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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