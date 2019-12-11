Союз потребителей: Переименования продуктов с пальмовым маслом будет недостаточно

Росстандарт и Минсельхоз обсуждают предложение по переименованию молокосодержащих продуктов с растительными жирами. На этикетках молока, йогурта и сметаны, где содержатся заменители молочного жира, могут появиться маркировки: «крем», «соус», «паста», «коктейль» или «напиток». В ведомствах убеждены, что такая мера позволит покупателям более четко различать натуральную молочную продукцию от ненатуральной.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН поддержал инициативу по введению нового названия.

«Я полагаю, что потребителю, действительно, нужно помочь сориентироваться в том, что ему предлагают. Вопрос ведь не в том, что нельзя приобретать и потреблять продукты, которые содержат заменители, медики пока не говорят о том, что это угрожает здоровью, а главное в том, что они должны быть на много дешевле, поскольку заменители на порядок дешевле молочного жира – в 8-10 раз. Когда мы видим на прилавке рядом продукты с разной жировой основой – молочной и растительной – то они должны сильно различаться по цене. А когда этого нет, потребитель не понимает, что он покупает, то пропадают всякие стимулы производить натуральные продукты», - сказал Шелищ.