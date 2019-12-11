Союз потребителей: Переименования продуктов с пальмовым маслом будет недостаточно
Председатель Союза потребителей России в эфире НСН положительно оценил инициативу по переименованию продуктов с заменителем молочного жира, но заявил, что одной этой меры будет недостаточно.
Росстандарт и Минсельхоз обсуждают предложение по переименованию молокосодержащих продуктов с растительными жирами. На этикетках молока, йогурта и сметаны, где содержатся заменители молочного жира, могут появиться маркировки: «крем», «соус», «паста», «коктейль» или «напиток». В ведомствах убеждены, что такая мера позволит покупателям более четко различать натуральную молочную продукцию от ненатуральной.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН поддержал инициативу по введению нового названия.
«Я полагаю, что потребителю, действительно, нужно помочь сориентироваться в том, что ему предлагают. Вопрос ведь не в том, что нельзя приобретать и потреблять продукты, которые содержат заменители, медики пока не говорят о том, что это угрожает здоровью, а главное в том, что они должны быть на много дешевле, поскольку заменители на порядок дешевле молочного жира – в 8-10 раз. Когда мы видим на прилавке рядом продукты с разной жировой основой – молочной и растительной – то они должны сильно различаться по цене. А когда этого нет, потребитель не понимает, что он покупает, то пропадают всякие стимулы производить натуральные продукты», - сказал Шелищ.
Он отметил, что обсуждение этого вопроса длиться уже порядка 15 лет. Ранее «предлагалось все продукты, которые содержат заменители молочного жира именовать «спредами». Но предложения приняты не были. Сейчас же глава Союза потребителей России призвал щепетильнее отнестись к выбору нового названия, чтобы не дискредитировать продукт перед покупателями.
«Чтобы выбрать правильное название, нужно широкое обсуждение. Не хочется ставить людей в положение, когда принося домой более дешевый продукт, содержащий заменители молочного жира, покупатель встречался с отношением членов семьи - словно принес какой-то "трэш", "мусорную пищу" Название должно позволить отличать такие продукты, но не дискредитировать их в глазах потребителя», - пояснил собеседник НСН.
Производители молочной продукции вправе заменить 50% жировой молочной базы растительными компонентами – к примеру, кокосовым или пальмовым маслом. При этом, они обязаны сделать пометку на этикетке: молокосодержащая продукция с ЗМЖ (заменителем молочного жира).
В случае одобрения инициативы, Минсельхоз обратиться в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для согласования техрегламента, так как он распространяется на все страны объединения –Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию.
Ранее доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал НСН, что затянувшиеся споры о пользе натурального молока позволили бизнесменам пролоббировать его заменители.
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