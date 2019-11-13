Диетолог: Натуральное молоко нельзя заменить растительным
Доктор медицинских наук рассказал НСН, что затянувшиеся споры о пользе натурального молока позволили бизнесменам пролоббировать его заменители.
Крупнейший производитель американского молока Dean Foods подал заявление о банкротстве. Компания, как сообщает CNN, проиграла конкуренцию растительными напиткам. В последние годы американцы употребляют всё меньше традиционного молока и всё больше альтернативных напитков. По данным аналитиков, в 2019 году рынок заменителей молока вырастет до 18 миллиардов долларов — это на 3,5% больше, чем в 2018 году.
Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН отметил, что польза или вред от молока измеряются, в основном, только количеством его потребления.
«В растительном молоке тоже присутствует белок, но в других фракциях. Вообще, вопрос о пользе или вреде молока до сих пор открыт. Диетологи спорят. И поэтому появляются люди, которые зарабатывают деньги на молоке овсяном, кунжутном и др. Но пакетами пить любое молоко вредно. Авиценна говорил, что любой продукт в небольших дозах лекарство, а в больших – яд», — заметил диетолог.
Растительные напитки, несмотря на возросший интерес к ним по всему миру, не отвечают всем требованиям натуральных продуктов, сказал собеседник НСН.
«Полноценно они не могут заменить молоко, потому что молоко – идеально сбалансированный продукт с учётом белков, жиров и углеводов, в том числе витаминов и многих других полезных вещей. Среди диетолог ведутся споры о том, полезно ли молоко или нет для взрослых людей. Моё мнение: молоко полезно в минимальных количествах. Оно вполне приемлемо, если добавляете его в кофе, чай или ещё куда. Но если вы пьёте его каждый день пакетами, то это вам здоровья не даст. Но это моё мнение, а некоторые другие диетологи, например, считают иначе», — отметил Ковальков.
Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН опровергла прогноз о подорожании молока и молочных продуктов в России до Нового года на 12-15%.
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