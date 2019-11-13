Диетолог: Натуральное молоко нельзя заменить растительным

Крупнейший производитель американского молока Dean Foods подал заявление о банкротстве. Компания, как сообщает CNN, проиграла конкуренцию растительными напиткам. В последние годы американцы употребляют всё меньше традиционного молока и всё больше альтернативных напитков. По данным аналитиков, в 2019 году рынок заменителей молока вырастет до 18 миллиардов долларов — это на 3,5% больше, чем в 2018 году.

Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН отметил, что польза или вред от молока измеряются, в основном, только количеством его потребления.

«В растительном молоке тоже присутствует белок, но в других фракциях. Вообще, вопрос о пользе или вреде молока до сих пор открыт. Диетологи спорят. И поэтому появляются люди, которые зарабатывают деньги на молоке овсяном, кунжутном и др. Но пакетами пить любое молоко вредно. Авиценна говорил, что любой продукт в небольших дозах лекарство, а в больших – яд», — заметил диетолог.