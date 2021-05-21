Путин объяснил рост цен на продукты мировой конъюнктурой

До 10 человек выросло число жертв ЧП на коллекторе в Таганроге Суд в Крыму приговорил к 11 годам колонии местного жителя за госизмену Столкновения палестинцев с полицией начались по всему Западному берегу и в Иерусалиме Рособрнадзор: Предпосылок для переноса ЕГЭ из-за COVID-19 нет ЕС запустит сертификаты о вакцинации с 1 июля