Путин объяснил рост цен на продукты мировой конъюнктурой

Нестабильная мировая конъюнктура обостряет проблемы, связанные с резким колебанием цен на продукты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Также глава государства выразил благодарность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой области.

«Встряхнуть электорат». Павловский объяснил угрозу Путина «выбить зубы»

Ранее Владимир Путин заявил накануне, что Россия «выбьет зубы» тем, кто хочет что-то «откусить» от страны. По его словам, «для кого-то Россия слишком велика», и некоторые публично озвучивают претензии о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только РФ.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Рост ЦенВладимир Путин
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