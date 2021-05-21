Путин объяснил рост цен на продукты мировой конъюнктурой
Нестабильная мировая конъюнктура обостряет проблемы, связанные с резким колебанием цен на продукты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Также глава государства выразил благодарность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой области.
Ранее Владимир Путин заявил накануне, что Россия «выбьет зубы» тем, кто хочет что-то «откусить» от страны. По его словам, «для кого-то Россия слишком велика», и некоторые публично озвучивают претензии о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только РФ.
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