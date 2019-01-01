Соцстрахование работающих россиян могут изменить по принципу ОСАГО

Работающих россиян хотят страховать по принципу ОСАГО. Как сообщают «Известия», Фонд социального страхования (ФСС) планирует ввести в эксплуатацию систему бонус-малус, по которой размер платы клиента зависит от его истории страховых случаев.

В Фонде пояснили, что такая система уже используется при расчете стоимости ОСАГО. В результaте, те aвтомобилисты, которые чaсто попaдaют в aвaрии, плaтят зa полис больше.

Таким образом, расходы компаний, где сотрудники часто болеют или получают травмы, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом – сократиться.