Кучерена: Любовь - это прекрасно, но о брачном договоре забывать не стоит

Анастасия Кучерена: «По моему мнению это – очень правильная мера. На сегодняшний момент огромное количество пожилых людей и инвалидов оказываются в очень сложных социальных и экономических условиях потому, что их близкие не могут обеспечить им нормальный уход и нормальный образ жизни. Кстати, хочу напомнить, что в Семейном кодексе есть норма, согласно которой дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. И если нерадивые сын или дочь не хотят исполнять обязанности, которые предусмотрены законодательством, нетрудоспособный родитель (сам или через представителя) имеет право подать в суд и взыскать алименты», - пояснила НСН Анастасия Кучерена.

