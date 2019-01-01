Кучерена: Любовь - это прекрасно, но о брачном договоре забывать не стоит
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
В России может появиться отдельный вид соцстрахования
В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит финансировать госуслуги на уход за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Источником финансирования этого вида соцстрахования может стать дополнительный тариф в размере 1-1,5 процента от зарплаты.
Анастасия Кучерена: «По моему мнению это – очень правильная мера. На сегодняшний момент огромное количество пожилых людей и инвалидов оказываются в очень сложных социальных и экономических условиях потому, что их близкие не могут обеспечить им нормальный уход и нормальный образ жизни. Кстати, хочу напомнить, что в Семейном кодексе есть норма, согласно которой дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. И если нерадивые сын или дочь не хотят исполнять обязанности, которые предусмотрены законодательством, нетрудоспособный родитель (сам или через представителя) имеет право подать в суд и взыскать алименты», - пояснила НСН Анастасия Кучерена.
В Амурской области пройдет заседание по делу банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области назначил на 4 июня рассмотрение иска о принуждении банка «Восточный» к созыву внеочередного собрания акционеров и утверждению списка кандидатов в совет директоров. В качестве истца выступил обладатель 52% акций «Восточного» — компания Evison Holdings, принадлежащая фонду Baring Vostok Майкла Калви.
Анастасия Кучерена: «26 мая в России отмечался День предпринимателя. Накануне этой даты в «Российской газете» вышла статья известного адвоката Анатолия Кучерены, моего супруга, посвященная защите бизнеса. Поскольку Анатолий Кучерена проводил экспертизу по делу Майкла Калви, он не мог обойти это дело в своей статье. Анатолий в очередной раз отметил, что арест иностранного инвестора многих удручил, ведь более действенной агитации против инвестиций в российскую экономику даже трудно представить», - подчеркнула она в эфире НСН.
Россияне все чаще заключают брачные договоры
За последние четыре года число заключенных россиянами брачных договоров выросло почти в четыре раза. Об этом сообщили в Минюсте. По данным ведомства, в прошлом году было заключено 110 тысяч брачных контрактов. В этом году таких договоров было подписано уже около 25 тысяч.
Анастасия Кучерена: «Я, как юрист, считаю, что заключение брачного договора необходимо, если при вступлении в брак у супругов возникают вопросы по поводу имущества. Любовь – это, конечно, прекрасно, но когда речь заходит о том, кто и сколько вкладывал в семейный бюджет, брачный договор помогает нивелировать подобные вопросы», - подчеркнула Анастасия Кучерена в беседе с НСН.
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