Сотовая связь в России подорожала из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года расценки на мобильную связь в России повысились в среднем на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет Content Review, сотовая связь подорожала во всех регионах. В некоторых субъектах повышение кране незначительное.

В Москве средняя цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль, до 351 рубля. Российская столица стоит на пятом месте среди регионов с наиболее доступной для населения сотовой связью. В этот список входят также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области. А вот в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне связь наименее доступна, отмечает Ura.ru.

В исследовании говорится, что рост цен на сотовую связь отмечен впервые с августа 2017 года. Эксперты связывают его с несколькими причинами: повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейнв эфире НСН рассказал, как отмена роуминга изменит рынок связи в России и ближнем зарубежье.

