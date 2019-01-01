Россия без границ. Как операторы будут отбивать отмену роуминга

Внутрисетевой и национальный роуминг отменены в России с 1 июня 2019 года.

Закон об отмене национального роуминга президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2018 года. А в конце мая 2019 года постановление председателя правительства страны Дмитрия Медведева закрепило отмену внутрисетевого роуминга.

Закон распространяется и на Крымский полуостров. Однако, ранее у его жителей возникли опасения о том, что мобильные операторы для крымчан поднимут цены на свои услуги, чтобы не лишиться доходов. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, компенсировать потери прибыли от отмены роуминга операторы полуострова смогут за счёт увеличения притока клиентов.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейнв эфире НСН успокоил крымчан, заверив — компании найдут другой способ вернуть свою прибыль, не поднимая тарифы.

«Крымчане не так богаты, чтобы переплачивать. Оператор всё равно должен сохранить определённый уровень своих доходов. Но напрямую никто не даст повышать цены. Маркетинговые службы любого оператора придумают, что предложить клиенту, чтобы это не было явным повышением цены при отсутствии роуминга, но было приятно и пополняло кассу оператора», — объяснил Букштейн.