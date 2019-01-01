Россия без границ. Как операторы будут отбивать отмену роуминга
Эксперты рассказали НСН, как отмена роуминга изменит рынок связи в России и ближнем зарубежье.
Внутрисетевой и национальный роуминг отменены в России с 1 июня 2019 года.
Закон об отмене национального роуминга президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2018 года. А в конце мая 2019 года постановление председателя правительства страны Дмитрия Медведева закрепило отмену внутрисетевого роуминга.
Закон распространяется и на Крымский полуостров. Однако, ранее у его жителей возникли опасения о том, что мобильные операторы для крымчан поднимут цены на свои услуги, чтобы не лишиться доходов. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, компенсировать потери прибыли от отмены роуминга операторы полуострова смогут за счёт увеличения притока клиентов.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейнв эфире НСН успокоил крымчан, заверив — компании найдут другой способ вернуть свою прибыль, не поднимая тарифы.
«Крымчане не так богаты, чтобы переплачивать. Оператор всё равно должен сохранить определённый уровень своих доходов. Но напрямую никто не даст повышать цены. Маркетинговые службы любого оператора придумают, что предложить клиенту, чтобы это не было явным повышением цены при отсутствии роуминга, но было приятно и пополняло кассу оператора», — объяснил Букштейн.
На территории России последствия отмены роуминга для абонентов и мобильных операторов прогнозируемы и понятны. Компании расширят спектр услуг, которые позволят восстановить их прибыль. Россия уже четыре года ведет переговоры об отмене роуминга на территории территории стран-участниц Евразийского Союза, но натыкается на их нежелание. По мнению аналитика Mobile Research group Эльдара Муртазина, которое он высказал в беседе с НСН, власти и операторы попросту зарабатывают деньги на роуминге.
«Сегодня роуминг между странами Евразийского Союза, в том числе Белоруссией, Арменией, определяется, скорее, желанием локальных операторов, тех же белорусских, зарабатывать на роуминге, потому что уровень жизни в России выше, в роуминге можно выставлять большие цены и зарабатывать больше на приезжающих туристах из России. Исходя из этого, все попытки России обнулить роуминг в рамках союза натыкаются на нежелание властей других государств терять достаточно ощутимую статью доходов. Это попытка наполнить бюджет за счет того, что люди говорят по телефону», - считает аналитик.
Эльдар Муртазин считает, что возможным сроком отказа от роуминга стран-участниц Евразийского союза может стать 2022 год, когда планируется техноинтеграция Белоруссии.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, для чего Роскомнадзор заказал систему автоматического контроля за исполнением блокировки запрещенных в России ресурсов.
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