Совокупное состояние богатейших россиян за январь увеличилось на 1,37 миллиарда долларов. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, 23 из них – россияне.

По данным BBI, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за первый месяц 2021 года выросло на 704 миллиона долларов, до 30,7 миллиарда.