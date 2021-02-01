Состояние богатейших россиян за январь увеличилось на 1,37 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за январь увеличилось на 1,37 миллиарда долларов. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, 23 из них – россияне.
По данным BBI, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за первый месяц 2021 года выросло на 704 миллиона долларов, до 30,7 миллиарда.
Вторым из богатейших россиян является совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за указанный период снизилось на 403 миллиона долларов и составило 24,4 миллиарда.
На третьем месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его капитал увеличился на 358 миллионов долларов, до 24,2 миллиарда.
Четвертое место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние уменьшилось на 994 миллиона долларов, до 22,1 миллиарда.
Пятое место досталось Алишеру Усманову («Металлоинвест», «Мегафон»), он стал беднее на 69 миллионов долларов (21 миллиард долларов).
Ранее сообщалось, что российские богачи, несмотря на все сложности и ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса в 2020 году, смогли увеличить свои состояния на 13,8 миллиарда долларов.
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