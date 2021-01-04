Российские миллиардеры стали богаче в год пандемии коронавируса

Российские богачи, не смотря на все сложности и ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса в 2020 году, смогли увеличить свои состояния на 13,8 миллиарда долларов США, сообщает РИА Новости.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, больше всех заработал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чьё состояние увеличилось за год на 4,82 миллиарда долларов - до 9,89 миллиарда. При этом в списке российских миллиардеров он находится только на 15-й строчке.

Находящийся на пятом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») заработал чуть меньше - 4,46 миллиарда долларов и теперь его состояние оценивается в 21,1 миллиарда. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свой капитал на 3,11 миллиарда долларов (до 23,1 миллиарда) и занимает в рейтинге четвёртом месте. На третьей строчке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин - он разбогател на 2,47 миллиарда долларов (до 23,9 миллиарда).

На седьмом месте находится состояние бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, которое в 2020 году увеличилось на 2,72 миллиарда долларов (18,1 миллиарда). Роман Абрамович (Evraz) заработал 2,06 миллиарда долларов и его состояние теперь оценивается в 18,4 миллиарда долларов - это шестое место в рейтинге.

Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин в коронавирусном году стал богаче на 1,98 миллиарда долларов (30 миллиардов), что позволило ему сохранить лидерство в списке BBI. Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заработал 1,29 миллиарда долларов и занимает 10-е место (16,1 миллиарда). На второй строчке расположился глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал в 2020 году вырос на 219 миллионов долларов (24,8 миллиарда).

Были у российских олигархов и потери. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», «обеднел» в 2020 году на 1,51 миллиарда долларов и его состояние теперь оценивается в 16,6 миллиарда, что не мешает ему быть девятым в рейтинге. Больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который занял восьмое место - его богатство сократилось за год на 4,99 миллиарда долларов (17,3 миллиарда).

