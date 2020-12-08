Составлен индекс салата оливье

При расчёте индекса оливье специалисты учитываются такие продукты, как консервированные огурцы (59,5 рубля за 500 г), горошек (62 рубля за 380 г), картофель (13,5 рубля за 500 г), морковь (семь рублей за 200 г), куриные яйца (26 рублей за четыре шт.), варёная колбаса (164,4 рубля за 300 г), майонез (19,4 рубля за 200 г) и репчатый лук (3,8 рубля за 100 г).

Стоимость ингредиентов определена на основании анализа более 23 млрд кассовых чеков.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, может ли продовольственный кризис затронуть Россию.

«Если говорить об объемах производства продовольствия в 2020 году и ожидаемых объемах на будущий год, то серьезных опасений нет. Средние объемы будут не ниже того, что было ранее. Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле. Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет», - отметил он, добавив, что в мире наступил дефицит не продуктов, а денег.

