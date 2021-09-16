«Сорвало резьбу»: Зерновой союз предупредил о падении выручки аграриев на 40%

Выручка аграрного комплекса России в текущем году может упасть на 40% в связи с мерами регулирования по экспорту зерна, принятыми правительством. Такой прогноз озвучил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он выступил на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22», которая проходит в Ростове-на-Дону.

По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Ещё 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Причём потери эти произойдут на фоне 30% роста производственных затрат, себестоимости.