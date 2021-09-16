«Сорвало резьбу»: Зерновой союз предупредил о падении выручки аграриев на 40%
Выручка аграрного комплекса России в текущем году может упасть на 40% в связи с мерами регулирования по экспорту зерна, принятыми правительством. Такой прогноз озвучил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он выступил на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22», которая проходит в Ростове-на-Дону.
По оценке Злочевского, совокупная выручка аграриев уменьшится на 20%. Ещё 20% составят потери из-за ухудшения экономики продаж в результате снижения внутренних цен. Причём потери эти произойдут на фоне 30% роста производственных затрат, себестоимости.
По мнению главы союза, такая ситуация может привести «либо к снижению технологичности при сохранении объема озимого сева», либо произойдёт сокращение площади озимых при сохранении технологичности. Как подчеркнул Злочевский, на одновременное поддержание технологичности и сохранение объемов озимого сева средств уже не хватит.
Аркадий Злочевский также констатировал, что цели, которые ставились при введении регулирования экспорта зерна, не удалось достичь. В первую очередь, не получилось удержать внутренние цены в интересах потребителя.
Изначально удалось повлиять на мировой рынок, что способствовало укреплению внутрироссийских цен. Однако сейчас наступил переломный момент, когда экономика придет к резкому ухудшению. «Бумеранг возвращается», - предупредил глава Российского зернового союза.
Злочевский также считает неверным отношение к сельскому хозяйству как к монопольной отрасли.
«Сектор наш не монополия. Жесткое закручивание гаек в какой-то момент, когда давление чрезмерно, срывает гайке башку – и восстановить резьбу бывает сложно. Это с одной стороны. С другой – государство обратило внимание на то, что этот сектор достаточно привлекателен с экономической точки зрения, и это привело к тому, что появились аппетиты. Они появились и у олигархов, и в результате мы пошли по пути попыток монополизации сектора», - заметил Злочевский.
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