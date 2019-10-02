В Минэнерго понадеялись на сохранение маршрута «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак выразил надежду, что газопровод «Северный поток-2» пройдет по заявленному ранее маршруту, несмотря на отсутствие разрешения со стороны Дании. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в ходе сессии Российской энергетической недели, сообщает RT.
Новак отметил, что многие страны, несмотря на противодействие, поддерживают проект строительства газопровода, так как он обеспечит стабильные поставки энергоресурсов в Евросоюз.
«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря в экономических зонах России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании, однако Копенгаген до сих пор не выдал разрешение на прокладку газопровода.
Эксперты связывают это с мощным давлением, которое оказывают на датчан американцы.
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