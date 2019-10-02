В Минэнерго понадеялись на сохранение маршрута «Северного потока-2»

Новак отметил, что многие страны, несмотря на противодействие, поддерживают проект строительства газопровода, так как он обеспечит стабильные поставки энергоресурсов в Евросоюз.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря в экономических зонах России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании, однако Копенгаген до сих пор не выдал разрешение на прокладку газопровода.

Эксперты связывают это с мощным давлением, которое оказывают на датчан американцы.

