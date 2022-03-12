Sony Pictures приостанавливает деятельность в России
Компания Sony Pictures решила приостановить деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».
Соответствующее заявление сделал в письме сотрудникам главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерр. Руководитель подчеркнул, что комания поддерживает коллег, ранее принявших аналогичное решение.
Ранее Sony Pictures отменила кинопремьеры в РФ. В том числе блокбастер от Marvel «Морбиус», главную роль в котором сыграл актер и музыкант Джаредом Лето.
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