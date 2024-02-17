Сомали впервые в истории приступит к добыче нефти на своей территории
Сомали в 2024 году планирует добыть первую в своей истории нефть на собственной территории, сообщает Garowe со ссылкой на слова министра нефти и минеральных ресурсов Сомали Абдиризака Омара Мохамеда.
Разработка будет вестись на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд. Согласно геосейсмическим исследованиям, потенциальные запасы нефти и природного газа Сомали составляют порядка 30 млрд баррелей.
Власти Сомали подписали контракт с американской Coastline Exploration о разработке запасов нефти еще в 2022 году. Соглашение дает компании из США право вести разведку нефти на семи блоках сомалийского шельфа.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что по закупкам российских нефтепродуктов Турция сегодня занимает первое место, при этом страна «подозрительно» увеличивает свои поставки в Европу на величину увеличения поставок из Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru