«Контрабандные объемы»: Турция неофициально поставляет российскую нефть в Европу

«Это официальные европейские данные, поэтому, конечно, они здесь какую-то контрабанду не будут учитывать. Кто-то, возможно, и получает контрабандные объемы реэкспортом, но это уже не считается российскими поставками. Не Россия этим занимается», - подчеркнул он.

По его словам, Китай, Индия и Турция сегодня выступают основными покупателями российской нефти.

«По нефти крупнейшим покупателем остался Китай, просто он еще больше стал покупать. Второе место теперь занимает Индия, которая раньше даже в десятку покупателей не входила. Больше всего танкерами мы доставляем нефть как раз в Индию. Третье место занимает Турция, четвертое – Южная Корея», - рассказал Юшков.

А в части закупок нефтепродуктов лидирует Турция, которая неофициально перепродает российские ресурсы в Европу, отметил собеседник НСН.

«По нефтепродуктам первое место у Турции, речь в первую очередь про дизель. Она покупает для внутреннего рынка официально, но это освобождает ее собственные ресурсы, которые затем она продает в Европу. Если мы посмотрим статистику, на сколько мы увеличили поставки нефтепродуктов в Турцию, ровно на столько же она увеличила поставки в Европу. Они, конечно, заявляют, что это не прямой реэкспорт. Но можно сделать выводы. Еще у нас много закупает Бразилия, Египет, Ливия», - заключил он.

Обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть в полмиллиона баррелей в сутки, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин «Радиоточке НСН». Он отметил, что затраты российских перевозчиков возрастают, но компенсируются ростом цен на нефть.

