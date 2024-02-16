«Контрабандные объемы»: Турция неофициально поставляет российскую нефть в Европу
Игорь Юшков заявил НСН, что по закупкам российских нефтепродуктов Турция сегодня занимает первое место.
По закупкам российских нефтепродуктов Турция сегодня занимает первое место, при этом страна «подозрительно» увеличивает свои поставки в Европу на величину увеличения поставок из Москвы, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с НСН. По самой нефти крупнейшим покупателем остался Китай.
В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat. Юшков отметил, что это лишь официальные данные.
«Это официальные европейские данные, поэтому, конечно, они здесь какую-то контрабанду не будут учитывать. Кто-то, возможно, и получает контрабандные объемы реэкспортом, но это уже не считается российскими поставками. Не Россия этим занимается», - подчеркнул он.
По его словам, Китай, Индия и Турция сегодня выступают основными покупателями российской нефти.
«По нефти крупнейшим покупателем остался Китай, просто он еще больше стал покупать. Второе место теперь занимает Индия, которая раньше даже в десятку покупателей не входила. Больше всего танкерами мы доставляем нефть как раз в Индию. Третье место занимает Турция, четвертое – Южная Корея», - рассказал Юшков.
А в части закупок нефтепродуктов лидирует Турция, которая неофициально перепродает российские ресурсы в Европу, отметил собеседник НСН.
«По нефтепродуктам первое место у Турции, речь в первую очередь про дизель. Она покупает для внутреннего рынка официально, но это освобождает ее собственные ресурсы, которые затем она продает в Европу. Если мы посмотрим статистику, на сколько мы увеличили поставки нефтепродуктов в Турцию, ровно на столько же она увеличила поставки в Европу. Они, конечно, заявляют, что это не прямой реэкспорт. Но можно сделать выводы. Еще у нас много закупает Бразилия, Египет, Ливия», - заключил он.
Обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть в полмиллиона баррелей в сутки, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин «Радиоточке НСН». Он отметил, что затраты российских перевозчиков возрастают, но компенсируются ростом цен на нефть.
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