Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol за дирхамы

По информации издания, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ.

Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов LSEG также сообщает, что корабль Seagull, перевозивший порядка 95 тысяч тонн данной марки нефти, выгрузился в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что по закупкам российских нефтепродуктов Турция сегодня занимает первое место, при этом страна «подозрительно» увеличивает свои поставки в Европу на величину увеличения поставок из Москвы.

