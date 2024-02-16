Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol за дирхамы
Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol после двухмесячного перерыва, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По информации издания, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ.
Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов LSEG также сообщает, что корабль Seagull, перевозивший порядка 95 тысяч тонн данной марки нефти, выгрузился в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что по закупкам российских нефтепродуктов Турция сегодня занимает первое место, при этом страна «подозрительно» увеличивает свои поставки в Европу на величину увеличения поставок из Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru