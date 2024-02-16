Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol за дирхамы

Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol после двухмесячного перерыва, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По информации издания, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ.

Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов LSEG также сообщает, что корабль Seagull, перевозивший порядка 95 тысяч тонн данной марки нефти, выгрузился в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что по закупкам российских нефтепродуктов Турция сегодня занимает первое место, при этом страна «подозрительно» увеличивает свои поставки в Европу на величину увеличения поставок из Москвы.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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