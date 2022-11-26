«Соллерс» начал выпускать две модели LCV под собственным брендом

Торжественную церемонию начала производства открыл глава Минпромторга России Денис Мантуров и руководитель республики Рустам Минниханов, передает ТАСС.

«Атлант» оснащен дизельным двигателем 139 или 150 л. с. экологического класса Евро 5, масса автомобиля составляет от 2,5 до 4,2 тонн. «Арго» производят с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. или с бензиновым двигателем 147 л. с. класса Евро 5 и массой от 2,5 до 3,5 тонн.

Компания Ford Motor Company ушла из России, продав 49-процентную долю СП с «Соллерс».





