«Соллерс» начал выпускать две модели LCV под собственным брендом
Автокомпания «Соллерс» начала выпуск серии для двух новых легковых автомобилей (LCV) «Атлант» и «Арго». Их производство стартовало на базе бывшего СП с американским концерном Ford, ушедшим из России, на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.
Торжественную церемонию начала производства открыл глава Минпромторга России Денис Мантуров и руководитель республики Рустам Минниханов, передает ТАСС.
«Атлант» оснащен дизельным двигателем 139 или 150 л. с. экологического класса Евро 5, масса автомобиля составляет от 2,5 до 4,2 тонн. «Арго» производят с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. или с бензиновым двигателем 147 л. с. класса Евро 5 и массой от 2,5 до 3,5 тонн.
Компания Ford Motor Company ушла из России, продав 49-процентную долю СП с «Соллерс».
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