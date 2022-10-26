Компания Ford покинула Россию

Автоконцерн Ford Motor объявил, что покидает российский автомобильный рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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В сообщении говорится, что компания продала свою 49-процентную долю в совместном предприятии с российским «Соллерс».

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путём продажи своей доли... Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение пяти лет, если мировая ситуация изменится», - отметили в американской компании.

Ранее Компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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