Компания Ford покинула Россию

В сообщении говорится, что компания продала свою 49-процентную долю в совместном предприятии с российским «Соллерс».

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путём продажи своей доли... Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение пяти лет, если мировая ситуация изменится», - отметили в американской компании.

Ранее Компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, сообщает RT.

