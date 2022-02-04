Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Россией по лунной станции
Китай готов сотрудничать с Россией в рамках создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщает официальный сайт МИД КНР со ссылкой на председателя республики Си Цзиньпина.
От также подчеркнул, что Пекин собирается совместно с Москвой работать на продвижение двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, в том числе содействуя разработке искусственного интеллекта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу двух лидеров конструктивной.
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