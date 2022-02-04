Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Россией по лунной станции

Китай готов сотрудничать с Россией в рамках создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщает официальный сайт МИД КНР со ссылкой на председателя республики Си Цзиньпина.

«Это угроза свержением»: Сорос поставил Си Цзиньпину ультиматум

От также подчеркнул, что Пекин собирается совместно с Москвой работать на продвижение двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, в том числе содействуя разработке искусственного интеллекта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу двух лидеров конструктивной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЛунаКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры